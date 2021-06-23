EURO 2020'de Almanya son 16 turuna yükseldi! | Almanya - Macaristan: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2020 F Grubu'nda Almanya ile Macaristan kozlarını paylaştı. Münih'te bulunan Allianz Arena'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. Maçta iki kez geriye düşen Almanlar, son anlarda bulduğu golle 1 puanı alıp adını zor da olsa son 16 turuna yazdırdı.

Macaristan 11'inci dakikada Adam Szalai'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 66'ncı dakikada Havertz'in golüyle Almanya eşitliği sağladı: 1-1. Bu golün 2 dakika sonrasında Schafer'in golüyle Macaristan tekrar öne geçti: 1-2. 84'üncü dakikada Goretzka'nın ayağından bulduğu gol ile Almanya, skorda dengeyi tekrar sağladı: 2-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

ALMANYA, İNGİLTERE'YLE EŞLEŞTİ

Bu sonucun ardından Almanya 4 puan ve averajla grubu 2'nci sırada bitirirken, Macaristan ise 2 puanda kalarak grubu sonuncu sırada tamamladı. Almanya son 16 turunda İngiltere ile eşleşti.