Son dakika spor haberi: UEFA'dan Türkiye paylaşımı! "Geri dönecekler"

A Milli Futbol Takımı'mız büyük umutlarla başladığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) beklenmedik sonuçlar aldı. A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile kozlarını paylaşan ay-yıldızlılar, turnuvaya puansız veda etti. Türkiye'nin gruptaki tek golü İsviçre karşısında İrfan Can Kahveci'den geldi. UEFA EURO 2020 resmi sosyal medya hesabından, Türkiye paylaşımında bulundu.
"GERİ DÖNECEKLER"
UEFA EURO 2020 resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç Türkiye takımı grup aşamasında elendi, ancak geri dönecekler."