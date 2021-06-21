Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: UEFA'dan Türkiye paylaşımı! "Geri dönecekler"

Son dakika spor haberi: UEFA'dan paylaşımı! "Geri dönecekler"

'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ımız, 3 maç sonunda puanla tanışamadı ve turnuvaya veda etti. , ve 'ye mağlup olan ay-yıldızlılar, büyük hayal kırıklığı yaşadı. resmi sosyal medya hesabından, organizasyonun en genç takımlarından biri olan ile ilgili paylaşımda bulundu.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:49
Son dakika spor haberi: UEFA'dan Türkiye paylaşımı! "Geri dönecekler"

'mız büyük umutlarla başladığı 'nda () beklenmedik sonuçlar aldı. A Grubu'nda , ve ile kozlarını paylaşan ay-yıldızlılar, turnuvaya puansız veda etti. 'nin gruptaki tek golü İsviçre karşısında 'den geldi. resmi sosyal medya hesabından, Türkiye paylaşımında bulundu.

"GERİ DÖNECEKLER"
UEFA EURO 2020 resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç grup aşamasında elendi, ancak geri dönecekler."

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