Haberler Euro 2020 Azerbaycan’da moraller dip yaptı

’da moraller dip yaptı

Taraftar desteğini arkamıza aldığımız maçta 'e mağlup olmamız 'da moralleri dip seviyeye indirdi. Teknik direktör ve futbolcuların yüzlerinin bir hayli asık olduğu gözlendi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
Azerbaycan’da moraller dip yaptı
Taraftar desteğini arkamıza aldığımız maçta 'e mağlup olmamız 'da moralleri dip seviyeye indirdi. Teknik direktör ve futbolcuların yüzlerinin bir hayli asık olduğu gözlendi. Büyük umutlarla başladığımız 'de gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan ay-yıldızlı ekibimiz kapıları dış dünyaya kapattı. Teknik direktör Şenol Güneş'in her şeye rağmen oyuncuların moralini yükseltmeye çalıştığı öğrenildi. Usta hoca, maç sonrası dinlenen oyuncuları ile dün öğleden sonra kamp yapılan otelde maçının ilk toplantısını gerçekleştirdi.
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