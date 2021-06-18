Azerbaycan’da moraller dip yaptı

Taraftar desteğini arkamıza aldığımız maçta Galler'e mağlup olmamız A Milli Takım'da moralleri dip seviyeye indirdi. Teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuların yüzlerinin bir hayli asık olduğu gözlendi.
Taraftar desteğini arkamıza aldığımız maçta Galler'e mağlup olmamız A Milli Takım'da moralleri dip seviyeye indirdi. Teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuların yüzlerinin bir hayli asık olduğu gözlendi. Büyük umutlarla başladığımız EURO 2020'de gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan ay-yıldızlı ekibimiz kapıları dış dünyaya kapattı. Teknik direktör Şenol Güneş'in her şeye rağmen oyuncuların moralini yükseltmeye çalıştığı öğrenildi. Usta hoca, maç sonrası dinlenen oyuncuları ile dün öğleden sonra kamp yapılan otelde İsviçre maçının ilk toplantısını gerçekleştirdi.