Hollanda - Avusturya maçı CANLI | EURO 2020

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. C Grubu'nun favorisi Hollanda, ikinci maçında Avusturya'yla karşılaşıyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliğinde oynanan mücadele, grup liderliği için büyük önem taşıyor.

Gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-2 yenen "Portakallar", Avusturya ile oynadığı son 6 müsabakayı da galibiyetle tamamladı. İlk maçta Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup eden Avusturya ise Hollanda'ya karşı olan bu şanssızlığını kırmak istiyor.





HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI 11'LERİ

Hollanda: Stekelenburg, Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt, Frenkie De Jong, De Roon, Wijnaldum, Depay, Weghorst

Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer, Laimer, Schlager, Sabitzer, Baumgartner, Alaba, Gregoritsch

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hollanda ile Avusturya'yı karşı karşıya getiren mücadele TSİ 22.00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.