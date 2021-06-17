Haberler Euro 2020 Hollanda - Avusturya maçı CANLI | EURO 2020

- Avusturya maçı CANLI |

C Grubu'nda ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Grupta oynadıkları ilk maçlarını kazanan iki ekip, alacakları olası bir galibiyetle liderlik için büyük avantaj yakalayacak. Hollanda - Avusturya maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 21:53
Hollanda - Avusturya maçı CANLI | EURO 2020

'de heyecan devam ediyor. C Grubu'nun favorisi , ikinci maçında Avusturya'yla karşılaşıyor.

Hollanda'nın başkenti 'daki 'nın ev sahipliğinde oynanan mücadele, grup liderliği için büyük önem taşıyor.

Gruptaki ilk maçında 'yı 3-2 yenen "Portakallar", Avusturya ile oynadığı son 6 müsabakayı da galibiyetle tamamladı. İlk maçta 'yı 3-1 mağlup eden Avusturya ise Hollanda'ya karşı olan bu şanssızlığını kırmak istiyor.


HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI 11'LERİ

Hollanda: Stekelenburg, Dumfries, , , , Van Aanholt, , , Wijnaldum, , Weghorst

Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, , Laimer, Schlager, , Baumgartner, , Gregoritsch

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hollanda ile Avusturya'yı karşı karşıya getiren mücadele TSİ 22.00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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