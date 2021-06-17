Haberler Euro 2020 Danimarka-Belçika maçı CANLI

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'de heyecan devam ediyor. Gruplarda ikinci maçlar oynanmaya başlarken, B Grubu'nun iki güçlü ekibi ve kozlarını paylaşıyor. Başlama düdüğü 19.00'da çalan mücadele Kophenhag'ın Parken Stadı'nda oynanıyor. maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 18:54
Danimarka-Belçika maçı CANLI

'de heyecan ikinci maçlarla sürüyor. B Grubu ikinci maçında ile kozlarını paylaşıyor. Kophenhag'ın Parken Stadı'nda oynanacak olan mücadelenin ilk düdüğü saat 19.00'da çaldı. maçında 'ndan Björn Kuipers'in düdük çalıyor. Karşılaşma ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.


DANİMARKA-BELÇİKA İLK 11'LER

DANİMARKA: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Wass, Hojbjerg, Delany, Poulsen, Braithwaite, Damsgaard

BELÇİKA: Courtois, Adlerweireld, Denayer, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Dendoncker, Thorgan Hazard, Mertens, Carrasco,

BELÇİKA İYİ BAŞLADI!
İlk maçında engelini 3-0'la aşan 'in ekibi Belçika, turnuvanın favorilerinden biri konumunda. Belçika'nın Inter'li yıldızı Lukaku attığı iki golle turnuvaya oldukça formda başladı. Danimarka ile oynadığı son iki mücadeleyi de kazanan Belçika, oynadığı son 24 maçta sadece bir kez kaybetti.

Turnuvada ilk kez boy gösteren karşısında sürpriz bir mağlubiyet yaşayan Danimarka ise bu yenilgiyi telafi etmek istiyor. maçında kalbi duran , karşılaşmada forma giyemeyecek.

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