Danimarka-Belçika maçı CANLI

EURO 2020'de heyecan ikinci maçlarla sürüyor. B Grubu ikinci maçında Danimarka ile Belçika kozlarını paylaşıyor. Kophenhag'ın Parken Stadı'nda oynanacak olan mücadelenin ilk düdüğü saat 19.00'da çaldı. Danimarka Belçika maçında Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers'in düdük çalıyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.





DANİMARKA-BELÇİKA İLK 11'LER

DANİMARKA: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Wass, Hojbjerg, Delany, Poulsen, Braithwaite, Damsgaard

BELÇİKA: Courtois, Adlerweireld, Denayer, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Dendoncker, Thorgan Hazard, Mertens, Carrasco, Lukaku

BELÇİKA İYİ BAŞLADI!

İlk maçında Rusya engelini 3-0'la aşan Roberto Martinez'in ekibi Belçika, turnuvanın favorilerinden biri konumunda. Belçika'nın Inter'li yıldızı Lukaku attığı iki golle turnuvaya oldukça formda başladı. Danimarka ile oynadığı son iki mücadeleyi de kazanan Belçika, oynadığı son 24 maçta sadece bir kez kaybetti.

Turnuvada ilk kez boy gösteren Finlandiya karşısında sürpriz bir mağlubiyet yaşayan Danimarka ise bu yenilgiyi telafi etmek istiyor. Finlandiya Danimarka maçında kalbi duran Christian Eriksen, karşılaşmada forma giyemeyecek.