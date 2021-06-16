Son dakika spor haberi: Yürüyelim arkadaşlar! İşte Türkiye'nin Galler maçı 11'i

EURO 2020'de güçlü İtalya karşısında "Bizim Çocuklar" beklenilen futbolu sergileyememiş ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Nazar boncuğu olsun diyerek yola devam eden ay-yıldızlılar bugün 19.00'da Galler ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş ve öğrencilerinin tek hedefi rakibinden 3 puanı koparmak. Böylece ayın 20'sindeki İsviçre karşılaşması tam bir grup finali haline gelecek. Deneyimli çalıştırıcı da öğrencilerinden hırslarını sahaya yansıtmalarını ancak maç taktiğine sadık kalmalarını istedi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

TÜRKİYE: UĞURCAN, MERİH, ÇAĞLAR, UMUT, KAAN, OZAN, HAKAN, İRFAN, CENGİZ, BURAK

GALLER: WARD, ROBERTS, MEPHAM, RODON, DAVİES, MORRELL, ALLEN, BALE, RAMSEY, JAMES, MOORE

İTALYANLAR KAZANSIN

Milli Takımımızın Galler ile oynadığı gün, İtalya ile İsviçre karşılaşacak. Biz kazanırsak, İtalya da galip gelirse son maça 2 puan avantajla çıkacağız. Millelerimiz Galler ile 24 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek. İki ülke daha önce 6 maç oynadı. Bunların 2'sini kazandık, 3'ünde sahadan yenilgiyle ayrıldık. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Türkiye ile Galler arasına en gollü maç 20 Ağustos 1997 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda oynandı. Ay-yıldızlılar o karşılaşmadan 6-4'lük galibiyetle ayrılmıştı.

32 BİN KİŞİLİK DEV DESTEK

Milliler gruptaki kalan iki maçını kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak. Koronavirüs önlemleri sebebiyle 32 bin kişinin izleyeceği mücadelede stada gelenlerin tamamı Milli Takımımızı destekleyecek. Bir anlamda evimizde oynayacağımız bu maçta hedefimiz Galler'i devirmek.

GÜNEŞ AYAKTA TUTTU

Milli Takımımızın forveti Burak Yılmaz şöyle konuştu: İtalya yenilgisinden sonra 2 gün moralimiz bozuktu. Şenol Güneş bizi ayakta tuttu. İsviçre-Galler berabere bitince umutlandık. Yeniden hedefteyiz, 6 puan hedefimiz var." dedi.