Azerbaycan’dan sevindiren sonuç

EURO 2020'ye İtalya yenilgisi ile başlayan A Milli Takımımız, grubun diğer maçında Galler ile İsviçre'nin 1-1 berabere kalmasıyla teselli buldu. Bakü'deki maçta ilk yarıda topa yüzde 73 sahip olmasına rağmen İsviçre golü bulamadı. İkinci yarıya da etkili başlayan İsviçre 49'da Embolo'nun kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Beraberlik için yüklenen Galler 74'te Moore'un kafa golüyle skoru eşitledi. İsviçre'nin 85'te Gavranovic ile attığı gol VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 90'da da Embolo'nun müthiş kafa vuruşunu Galler kalecisi Ward çıkardı ve maç 1-1 sona erdi.