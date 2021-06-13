Haberler Euro 2020 Azerbaycan’dan sevindiren sonuç

’dan sevindiren sonuç

'ye yenilgisi ile başlayan , grubun diğer maçında ile 'nin 1-1 berabere kalmasıyla teselli buldu.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Azerbaycan’dan sevindiren sonuç
'ye yenilgisi ile başlayan , grubun diğer maçında ile 'nin 1-1 berabere kalmasıyla teselli buldu. 'deki maçta ilk yarıda topa yüzde 73 sahip olmasına rağmen İsviçre golü bulamadı. İkinci yarıya da etkili başlayan İsviçre 49'da Embolo'nun kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Beraberlik için yüklenen Galler 74'te 'un kafa golüyle skoru eşitledi. İsviçre'nin 85'te ile attığı gol tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 90'da da Embolo'nun müthiş kafa vuruşunu Galler kalecisi çıkardı ve maç 1-1 sona erdi.
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