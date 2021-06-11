Son dakika EURO 2020 haberleri | Türkiye İtalya maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü sebebiyle 1 yıl ertelenen EURO 2020 heyecanı başlıyor. Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım'ımız ilk sınavını İtalya Milli Takım'ı karşısında verecek. Zorlu mücadele öncesinde iki teknik direktör de kritik açıklamalarda bulundu. Daha önce Galatasaray'da çalışan Roberto Mancini, Burak Yılmaz'ın form durumuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Umarım Burak bugün bize gol atmaz." ifadesine yer veren Mancini, "Türkiye'ye büyük saygım var." dedi. Şenol Güneş, "Her şekilde yarış devam edecek ama kazandığımız zaman grubun dengelerinin değişeceğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. Maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri, hakemi ve oynanacak stadyum futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020'de ilk maçına çıkacak. Türkiye ile İtalya açılış maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, EURO 2020 ne zaman başlıyor? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

📺 TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya maçı 11 Haziran Cuma günü saat 22:00'de Stadio Olimpico'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

👉 TÜRKİYE - İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay, Ozan, Kenan, Hakan, Yusuf, Burak

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında bu akşam İtalya ile oynayacağı karşılaşma öncesi Ay-Yıldızlı ekibe destek verdi. Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020 'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Avrupa Şampiyonası'nda 11 Haziran'da oynanacak olan İtalya - Türkiye açılış mücadelesinde Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. 24 Mart 2016 tarihinde A Milli Takım, İsveç ile bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Ay-yıldızlıların rakibini 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi Makkelie yönetmişti.

📋 A MİLLİ TAKIM TURNUVA TAKVİMİ!

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

A MİLLİ TAKIM'IMIZ EURO 2020 KADROSU

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford)

💪 TRİBÜNDE 18 BİN KİŞİ OLACAK

72 bin 698 seyirci kapasiteli Roma Olimpiyat Stadı'nda, pandemi önlemleri nedeniyle 18 bin taraftar yer alacak. A Milli Futbol Takımı'nı, Avrupa'da yaşayan 3 bin seyirci destekleyebilecek. İtalya Hükümeti, Türkiye'den maça gelmek isteyenlere yasak getirirken, Avrupa'da oturum izni bulunan Türk vatandaşlarının ise karşılaşmaya girebileceğini belirtti. Dün itibariyle birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türk vatandaşları, karşılaşmanın oynanacağı Roma'ya gelmeye başladı.

🏆 MİLLİLERDE 3 İSİM İKİNCİ KEZ BU ARENADA

A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik kadrosunda yer alan isimlerden Burak Yılmaz, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu dışındaki 23 futbolcu, kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de, ay-yıldızlı ekibin başında 77. karşılaşmasına çıkacak. Bugüne kadar oynanan 76 maçta milliler, bu karşılaşmalarda 37 galibiyete imza atarken, 22 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Milliler, 17 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu.

⛔️ İTALYA 7 MAÇTIR GOL YEMİYOR! 28 MAÇTIR YENİLMİYOR...

İtalya Milli Takımı bugüne kadar 4 kez Dünya Kupası'nı müzesine götürürken, 1 kez de Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. 1968 yılında bu kupayı kazanan Gök Maviler, 2000 yılında Fransa'ya, 2012 yılında ise İspanya'ya finalde kaybetti. FIFA Dünya Sıralaması'nda 7. sırada yer alan İtalya, teknik direktörlük görevine Roberto Mancini'nin gelmesinin ardından iyi bir ivme yakaladı. Son 28 resmi maçında mağlubiyet görmeyen İtalya, son 7 maçını da kazanırken, kalesinde gol görmedi. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruptaki 10 maçı da galibiyetle tamamlayan Mancini'nin ekibi, rakip filelere 37 gol atıp, ağlarında ise sadece 4 gol gördü. 26 kişilik kadroda Chelsea forması giyen Emerson ve Jorginho ile PSG forması giyen Veratti ve Florenzi dışındaki 22 futbolcu, İtalya Serie A'da forma giyiyor.