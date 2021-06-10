Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Tuğberk Tanrıvermiş: Burak Yılmaz için özel hazırlanıyorlar

Son dakika spor haberi: : için özel hazırlanıyorlar

Son dakika haberi: EURO 2020'de perde İtalya - Türkiye maçıyla açılalacak. İtalya'da ülkemizi gururla temsil eden Roma U-16 Teknik Direktörü zorlu karşılaşma ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. Tanrıvermiş, İtalyanların 'dan çekindiklerini söyledi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 11:22
Son dakika spor haberi: Tuğberk Tanrıvermiş: Burak Yılmaz için özel hazırlanıyorlar

İtalya'da ülkemizi gururla temsil eden Roma U-16 Teknik Direktörü , İtalya ile Türkiye arasında oynanacak açılış maçını değerlendirdi. Sabah'a konuaşan Tanrıvermiş, şunları anlattı...

İtalya maça hazır mı?

İtalya haftalar öncesinde bu açılış maçının havasına girdi. Roma'da altyapıdaki oyuncularım top toplayıcı olarak maçta görev yapacaklar ve hepsi çok heyecanlı. Hırslılar ve bizi yenmeyi çok istiyorlar. ise full kapasite dolduğunda güzel bir ambiyansa sahip ama tribünlerde boşluk olduğunda baskı azalıyor.

ÜÇLÜ SAVUNMA RİSKLİ

İtalya'yı analiz eder misin?

En tehlikeli oyuncuları İnsigne ve İmmobile. İnsigne'den topu almak neredeyse imkânsız. Seyircisiz maçlarda hocaların sesini duyabiliyoruz, Conte mesela İnsigne topla buluşur buluşmaz kenardan 'faul' diye bağırıyordu. Karşısında oynayacak. Zeki'nin oyun disiplinini beğeniyorum, doğru pozisyonu alacak ama İnsigne ile bire birlerde Zeki'ye yardım getirmeliyiz. ve ile turnuvanın en iyi tandemine sahibiz. Ama İmmobile çok formda. Savunmamızın özel planı olmalı. Bu maça özel üçlü savunmayı riskli görüyorum. Orta sahadaki 'yu altyapıdaki oyuncularıma örnek gösteriyorum. Bu kadar çok topa dokunup bu kadar az top kaptıran başka oyuncu yok. Doğru pozisyon alıyor, hep topun arkasında. Top bizde kalmalı. İtalya'nın bağlantı oyuncusu Jorginho'yu oynatmamak lazım.

Kilit oyuncular kimler olur?

Bizden , İtalya'dan İnsigne bu maçta belirleyici oyuncular olur. , , ve 'ın performansı da sonucu etkiler. Mancini defansı sever, eminim ki stoperlerini 'a özel hazırlıyor.

TAKIMIN MANCINI İLE KİMYASI TUTTU

Mancini ile İtalya'da neler değişti?

Son 8 maçta kalesinde gol görmedi ve çok gol attılar. Ama bu periyotta Türkiye seviyesinde bir takımla karşılaşmadılar. Son dönemde gençleşmeye gittiler ve ülke genelindeki yatırımların milli takımda karşılığını aldılar. Mancini ile milli takımın kimyası tuttu. Milli takım oyuncularını ortak hareket eden bir grup haline getirmeyi başardı. Birlikte oynamaktan keyif alan bir İtalya görüyoruz.

3-0'LIK NORVEÇ MAÇI BÜYÜK UMUT VERİYOR

Maç tahminin?

İtalya favori olsa da ciddi oranda şansımız olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası elemelerinde 3-0 kazandığımız Norveç maçı bana umut veriyor. Doğru oyunla, takım halinde savunma yaparak Haaland ve Sörloth'u sahadan silmiştik.

Gruptaki şansımız nedir?

Gönlüm elbette Türkiye ve İtalya'nın gruptan birlikte ikinci tura çıkmasında. Açıkçası tahminim de o yönde. Biz çok formdayız, İtalya da tartışmasız grubun favorisi.

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