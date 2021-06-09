Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: İtalya'dan skandal karar! EURO 2020 açılış maçına Türk taraftar alınmayacak

Son dakika spor haberi: 'dan skandal karar! açılış maçına Türk taraftar alınmayacak

Son dakika spor haberleri... 'nin açılış maçında ile 'da oynayacağımız maç öncesi İtalyanlardan skandal bir karar geldi. 11 Haziran'da oynanacak karşılaşmaya dışından gelenler alınmayacak. Bu kararın, Türk taraftarları engellemek amaçlı olduğu ifade ediliyor.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 14:22
Son dakika spor haberi: İtalya'dan skandal karar! EURO 2020 açılış maçına Türk taraftar alınmayacak

'ye sayılı günler kala 'dan skandal bir karar geldi. Açılış maçında A Milli Takım'ımızla karşılaşacak İtalyanlar, 'den gelecek taraftarları ülkeye kabul etmeme kararı aldı.

'da yer alan habere göre İtalya, yalnızca bölgesinden gelecek kişilere izin verecek. Türkiye'den bu maç için bileti olan taraftarların bile ülkeye alınmayacağı ifade edildi. Kararın Covid-19 tedbirleri kapsamında alındığı ancak diplomatik altyapısının da olabileceği iddia ediliyor.

ALMANYA DA BENZER BİR UYGULAMA YAPMIŞTI

finalinde 'yı deviren de geçtiğimiz haftalarda aynı sorunla karşı karşıya gelmişti. Pandemi tedbirlerini öne süren Almanya, sporcuların ailelerine ve Türk basın mensuplarına vize vermemişti. Konuyla ilgili tepkisini dile getiren Anadolu Efes Başantrenörü , "Oğlumu gizli bir şekilde maça soktum. 'daki 22 yaşındaki iki kızım için vize vermediler. Ailelerimize vize vermediler ama bu kupayı aldık ve götürüyoruz" ifadelerini kullanıp pandeminin bahane edilerek kararın siyasi olduğunu savunmuştu.

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