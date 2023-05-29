FIFA 23'te Süper Lig sezonunun en iyi 11'i açıklandı!

FUT 23 Süper Lig TOTS kartları FIFA 23'ün Ultimate Team moduna eklendi. Normal kartlara kıyasla geliştirilmiş yeteneklere sahip TOTS kartları, çeşitli görevleri tamamlayarak kazanılabiliyor.

Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonunun bitimine üç hafta kala FIFA 23 için sezonun takımı oyuncularını açıkladı. Süper Lig'de sezonun takımında 5 farklı takımdan 11 oyuncuya yer verildi.

İşte FIFA 23'te Süper Lig sezonunun 11'i

Mert Günok, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Badou Ndiaye, Sergio Oliveira, Miguel Crespo, Nathan Redmond, Dries Mertens, Fabio Borini, Mauro Icardi, Enner Valencia.