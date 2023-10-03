CS: GO'da Avrupa'nın en iyisi XANTARES!

FACEIT, CS:GO FPL Avrupa'da tüm zamanların en iyilerini açıkladı. Türk e-sporcu XANTARES, listenin zirvesinde yer aldı.

Counter-Strike 2'nin erişime açılmasıyla CS:GO, tarihe karıştı ancak arkasında dikkat çeken istatistikler bıraktı. FACEIT, CS:GO FPL Avrupa'da tüm zamanların en iyi oyuncularını duyurdu ve bu prestijli listeye Türk oyuncular damga vurdu.

Listede ilk sırada yer alan isim ise XANTARES takma isimli İsmailcan Dörtkardeş oldu. XANTARES, 2603 maç, %56 galibiyet oranı ve 2011 puanla zirveye yerleşti. Onu, 1720 puanla Fransız oyuncu ZywOo ve 1690 puanla Letonyalı brokyy takip etti. Calyx adıyla bilinen Türk oyuncu Buğra Arkın ise bu özel listede 8. sırayı aldı.