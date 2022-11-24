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Vodafone ve FUT’tan işbirliği

Oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olan Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone altında, Türkiye'nin önde gelen espor kulüplerinden FUT Esports ile yeni bir işbirliğine imza attı.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Vodafone ve FUT’tan işbirliği
Oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olan Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone altında, Türkiye'nin önde gelen espor kulüplerinden FUT Esports ile yeni bir işbirliğine imza attı. Vodafone, Avrupa'nın en büyük gaming house'u FUTHOUSE'ta bir stüdyo da açacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin "6 yıl önce adım attığımız espor pazarına yaklaşık 45 milyon TL'lik yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz. Esporu destekleyen marka olarak sektörümüzde ilk sıradayız" dedi
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