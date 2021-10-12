Football Manager 22'de yönetilmesi en zor 5 kulüp! İşte FM 22'nin en zorlu kulüpleri...

Futbolseverler ve oyunsevelerin ortak buluşma noktası olan Football Manager'in yeni oyunu FM 2022 çıkışını gerçekleştirdi. Bu yıl da oldukça heyecanla milyonlarca kişi tarafından satın alınan oyun hakkında ilginç detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Bu haberde Football Manager 22'nin yönetilmesi en zor olan 5 kulübü sizlere sıraladık.

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5- DERBY COUNTY

Günümüzde başı borçları nedeniyle büyük belada olan İngiliz kulübü, Football Manager'de de bu sorunları yaşıyor. Oyuncular Campionship ekibi Derby County'i, 12 puanlık bir kesinti yaşamasının ardından şampiyon yapmaya çalışacak.

4- BARCELONA

La Liga devi Barcelona, kulübün efsane oyuncularından Lionel Messi'nin takımdan ayrılmasının ardından çok ciddi bir kan kaybı yaşadı. Aynı zamanda yaşadığı mali sorunlar da Katalan ekibinin canını sıkıyor. Kulübü çalıştıracak olan oyuncular, şampiyonluk yolunda yükselişini sürdüren Atletico Madrid'e karşı bu zorluklarla başa çıkmaya çalışacak.

3- HAMBURG

Almanya'nın önemli kulüplerinden Hamburg, yıllarca süren Bundesliga macerasının ardından sezonu 18. sırada tamamladı ve 2. lige düştü. Bu sonuç kulüpte şok etkisi yarattı. Ekonomik olarak da zorluk çeken kulübü yeniden Bundesliga'ya çıkarmak oldukça zorlu olacak.

2- EMPOLI

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie B'yi lider tamamlayarak Serie A'ya çıkmaya hak kazanan Empoli, genç oyuncularıyla bu başarıya ulaştı. Ancak birçok futbolcusuna Avrupa'dan önemli talipleri çıkması, bu oyuncuları takımda tutmak ve ligde kalmak için ekstra bir zorluğu da beraberinde getiriyor.

1- ATHLETIC BILBAO

İspanya'nın köklü kulüplerinden Athletic Bilbao'nun zorluğu ne finansal ne de sportif. Kulübü çalıştırmadaki en büyük dezavantaj, Bilbao'nun transfer politikası. Sadece Bask bölgesinden oyuncuları takımında bulunduran Athletic Bilbao'da oyuncu satmak kadar giden oyuncunun yerine yeni birisini bulmak da oldukça zorlaşıyor. Bu takımı çalıştıran oyuncular, oldukça zorluk yaşayacak.