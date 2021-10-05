Battlefield 2042 Açık Beta ne zaman başlıyor ne zaman sona eriyor?

Battlefield 2042 Açık Beta, 5 Ekim Salı TSİ 10:00 itibarıyla yüklenebilecek. Ön siparişten veya GeForce Rewards'tan bir Erken Erişim anahtarınız varsa, 6 Ekim Çarşamba TSİ 10:00'da yeni Battlefield'ı oynamaya başlayabilirsiniz. Diğer herkes ise 8 Ekim Cuma TSİ 10:00'dan itibaren oynamaya başlayabilecek. Battlefield 2042 Açık Beta, 10 Ekim Pazar TSİ 10:00'da sona erecek.

GeForce Rewards, açık beta etkinliği öncesinde aktif bir NVIDIA hesabına sahip GeForce oyuncularına sınırlı sayıda Erken Erişim Battlefield 2042 Açık Beta anahtarı veriyor. Bunun için NVIDIA profil sayfanızda ödüllere kaydolmanız gerekiyor.

Erken Erişim anahtarı kazanırsanız, 5 Ekim'de GeForce Experience aracılığıyla bir bildirim alacaksınız. Anahtarı talep etmek ve hemen ön yükleme yapmak için talimatları izleyebilirsiniz.



