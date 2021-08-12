Son dakika espor haberi: Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi final eşleşmesi belli oldu!

Lig aşamasının tamamlanmasının ardından, ligi ilk dört sırada tamamlayan takımlar arasında yarı final mücadeleleri gerçekleşti. 10-11 Ağustos tarihlerinde oynanan yarı final mücadelelerinin ardından final eşleşmesi belli oldu.
PAPARA SUPERMASSIVE BLAZE AKADEMİ'DEN (SMBA) NET BİR GALİBİYET!
10 Ağustos Salı günü, 5 maçlık seri üzerinden oynanan maçlarda rakibi Galatasaray Espor Akademi (GSA) karşısında art arda aldığı 3 galibiyet ile finale adımını atan Papara Supermassive Blaze Akademi (SMBA) gösterdiği yüksek performans ile övgüleri üzerine almayı başardı.
5 maçlık seriler üzerinden oynanan Galatasaray Espor Akademi (GSA) vs Papara Supermassive Blaze Akademi (SMBA) karşılaşmasının kadroları şöyleydi:
PAPARA SUPERMASSIVE BLAZE AKADEMİ (SMBA)
Üst Koridor: NuQ
Ormancı: roulette
Orta Koridor: Phenomenal
Nişancı: Rate
Destek: Parus
GALATASARAY ESPOR AKADEMİ (GSA)
Üst Koridor: Luana
Ormancı: Osman123
Orta Koridor: Camanagazo
Nişancı: Meshade
Destek: Paixdia
FASTPAY WILDCATS AKADEMİ (IWA) RAKİBİNE GEÇİT VERMEDİ!
11 Ağustos tarihinde yarı finallerin ikinci aşamasında karşılaştığı rakibi Beşiktaş Akademi'yi (BJKA) 3-1'lik skor ile mağlup etmeyi başaran fastpay Wildcats Akademi (IWA) finallerde Papara Supermassive Blaze Akademi'nin rakibi oldu.
5. maçlık seriler üzerinden oynanan fastpay Wildcats Akademi (IWA) vs Beşiktaş Akademi (BJKA) mücadelesinin kadroları şöyleydi:
FASTPAY WILDCATS AKADEMİ (IWA)
Üst Koridor: Lot
Ormancı: Oguzkhan
Orta Koridor: Midkid
Nişancı: FatihCan
Destek: EliWood
BEŞİKTAŞ AKADEMİ (BJKA)
Üst Koridor: KTSR
Ormancı: Tumay
Orta Koridor: Rhemio
Nişancı: Unex
Destek: Algos
fastpay Wildcats Akademi (IWA) vs Papara Supermassive Blaze Akademi (SMBA) final karşılaşması, 12 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te canlı olarak yayınlanacak.