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Son dakika espor haberi: Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi final eşleşmesi belli oldu!

Son dakika espor haberi: Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi'nde oynanan yarı final maçlarının ardından final eşleşmesi belli oldu. Yarı finallerin ilk aşamasında oynanan Galatasaray Espor Akademi (GSA) ile Papara Supermassive Blaze Akademi (SMBA) arasındaki mücadeleyi 3-0'lık skor ile kazanan Supermassive finale adını yazdıran ilk takım oldu, Yarı finallerin ikinci aşamasında ise karşı karşıya gelen Beşiktaş Akademi (BJKA) ile fastpay Wildcats Akademi (IWA) mücadelesini 3-1'lik skor ile kazanan Wildcats finalde Supermassive'in rakibi olmaya hak kazandı.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 10:18
Son dakika espor haberi: Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi final eşleşmesi belli oldu!

Lig aşamasının tamamlanmasının ardından, ligi ilk dört sırada tamamlayan takımlar arasında yarı final mücadeleleri gerçekleşti. 10-11 Ağustos tarihlerinde oynanan yarı final mücadelelerinin ardından final eşleşmesi belli oldu.

PAPARA SUPERMASSIVE BLAZE AKADEMİ'DEN (SMBA) NET BİR GALİBİYET!

10 Ağustos Salı günü, 5 maçlık seri üzerinden oynanan maçlarda rakibi Galatasaray Espor Akademi (GSA) karşısında art arda aldığı 3 galibiyet ile finale adımını atan Papara Supermassive Blaze Akademi (SMBA) gösterdiği yüksek performans ile övgüleri üzerine almayı başardı.

5 maçlık seriler üzerinden oynanan Galatasaray Espor Akademi (GSA) vs Papara Supermassive Blaze Akademi (SMBA) karşılaşmasının kadroları şöyleydi:

PAPARA SUPERMASSIVE BLAZE AKADEMİ (SMBA)

Üst Koridor: NuQ

Ormancı: roulette

Orta Koridor: Phenomenal

Nişancı: Rate

Destek: Parus

GALATASARAY ESPOR AKADEMİ (GSA)

Üst Koridor: Luana

Ormancı: Osman123

Orta Koridor: Camanagazo

Nişancı: Meshade

Destek: Paixdia

FASTPAY WILDCATS AKADEMİ (IWA) RAKİBİNE GEÇİT VERMEDİ!

11 Ağustos tarihinde yarı finallerin ikinci aşamasında karşılaştığı rakibi Beşiktaş Akademi'yi (BJKA) 3-1'lik skor ile mağlup etmeyi başaran fastpay Wildcats Akademi (IWA) finallerde Papara Supermassive Blaze Akademi'nin rakibi oldu.

5. maçlık seriler üzerinden oynanan fastpay Wildcats Akademi (IWA) vs Beşiktaş Akademi (BJKA) mücadelesinin kadroları şöyleydi:

FASTPAY WILDCATS AKADEMİ (IWA)

Üst Koridor: Lot

Ormancı: Oguzkhan

Orta Koridor: Midkid

Nişancı: FatihCan

Destek: EliWood

BEŞİKTAŞ AKADEMİ (BJKA)

Üst Koridor: KTSR

Ormancı: Tumay

Orta Koridor: Rhemio

Nişancı: Unex

Destek: Algos

fastpay Wildcats Akademi (IWA) vs Papara Supermassive Blaze Akademi (SMBA) final karşılaşması, 12 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te canlı olarak yayınlanacak.

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