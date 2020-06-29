Ubisoft Hyper Scape isimli yeni bir oyun mu çıkartacak?
Dünyaca ünlü oyun üreticisi Ubisoft, son dönemlerin en popüler oyun türü olan Battle Royal için yeni bir oyun geliştiriyor. İddialara göre adı Hyper Scape olacak oyun 12 Temmuz'da piyasaya çıkacak.
Oyunseverlerin son zamanlarda en çok oynadığı oyun türü Battle Royal'e Ubisoft yeni bir oyun getiriyor. Hyper Scape isimli oyunun yakın zamanda tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımdan kısa süre sonra da kapalı beta kullanıma sunulacak.
ÇIKIŞ TARİHİ BİLE BELİRLENDİ!
12 Temmuz'da piyasaya sürülmesi beklenen Hyper Scape isimli oyunun kapalı beta olarak Twitch yayıncılarına sunulacağı iddia edildi.
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