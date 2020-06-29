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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler ESPOR Ubisoft Hyper Scape isimli yeni bir oyun mu çıkartacak?

Ubisoft isimli yeni bir oyun mu çıkartacak?

Ubisoft Hyper Scape isimli yeni bir oyun mu çıkartacak?

Dünyaca ünlü oyun üreticisi Ubisoft, son dönemlerin en popüler oyun türü olan için yeni bir oyun geliştiriyor. İddialara göre adı olacak oyun 'da piyasaya çıkacak.

Oyunseverlerin son zamanlarda en çok oynadığı oyun türü 'e Ubisoft yeni bir oyun getiriyor. isimli oyunun yakın zamanda tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımdan kısa süre sonra da kapalı beta kullanıma sunulacak.

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'da piyasaya sürülmesi beklenen Hyper Scape isimli oyunun kapalı beta olarak Twitch yayıncılarına sunulacağı iddia edildi.

  1. 29.06.2020
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