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01 Mayıs 2020, Cuma
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Türkiye'nin 'deki rakipleri belli oldu!

Türkiye'nin EURO 2020'deki rakipleri belli oldu!

UEFA ve Konami'nin ortaklaşa düzenlediği e-spor turnuvası 'de gruplar belli oldu. Türkiye, B Grubu'nda Danimarka, Sırbistan ve İtalya ile eşleşti.

UEFA ve Konami'nin ortaklaşa düzenlediği e-spor turnuvası 'de kura çekimi gerçekleştirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, kura çekimi sonucu B Grubu'nda Danimarka, Sırbistan ve İtalya ile eşleşti.

Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu'nun temsil ettiği , play-off grubunu üçüncü sırada tamamlayarak E- biletini almıştı.

16 takımın 4 grupta mücadele edeceği şampiyonada müsabakalar 23-24 Mayıs'ta oynanacak ve gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler çeyrek finale yükselecek.

Kura çekimi sonucu oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: İspanya, Bosna Hersek, Almanya, Romanya

B Grubu: Danimarka, Türkiye, Sırbistan, İtalya

C Grubu: Karadağ, Hırvatistan, Hollanda, Lüksemburg

D Grubu: Avusturya, Yunanistan, Fransa, İsrail


  1. 01.05.2020
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