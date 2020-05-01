Türkiye'nin EURO 2020'deki rakipleri belli oldu!
UEFA ve Konami'nin ortaklaşa düzenlediği e-spor turnuvası E-EURO 2020'de gruplar belli oldu. Türkiye, B Grubu'nda Danimarka, Sırbistan ve İtalya ile eşleşti.
UEFA ve Konami'nin ortaklaşa düzenlediği e-spor turnuvası E-EURO 2020'de kura çekimi gerçekleştirildi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, kura çekimi sonucu B Grubu'nda Danimarka, Sırbistan ve İtalya ile eşleşti.
Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu'nun temsil ettiği Milli Takım, play-off grubunu üçüncü sırada tamamlayarak E-EURO 2020 biletini almıştı.
16 takımın 4 grupta mücadele edeceği şampiyonada müsabakalar 23-24 Mayıs'ta oynanacak ve gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler çeyrek finale yükselecek.
Kura çekimi sonucu oluşan gruplar şöyle:
A Grubu: İspanya, Bosna Hersek, Almanya, Romanya
B Grubu: Danimarka, Türkiye, Sırbistan, İtalya
C Grubu: Karadağ, Hırvatistan, Hollanda, Lüksemburg
D Grubu: Avusturya, Yunanistan, Fransa, İsrail
- 01.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Türkiye'nin EURO 2020'deki rakipleri belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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