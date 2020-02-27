Espor’a 1600 kişilik arena

Türkiye'nin lider yeni nesil ödeme yöntemi ininal, Avrupa ve Ortadoğu'nun oyun ve espor odaklı en büyük merkezinin ana sponsoru oldu. İninal Espor Arena, 3800 metrekarelik bir alanda, 1600 kişi kapasitesiyle aynı sahnede 100 oyuncu boy gösterebilecek.