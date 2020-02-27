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27 Şubat 2020, Perşembe
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Espor’a 1600 kişilik arena

Espor’a 1600 kişilik arena

'nin lider yeni nesil ödeme yöntemi ininal, Avrupa ve 'nun oyun ve espor odaklı en büyük merkezinin ana sponsoru oldu. , 3800 metrekarelik bir alanda, 1600 kişi kapasitesiyle aynı sahnede 100 oyuncu boy gösterebilecek.

'nin lider yeni nesil ödeme yöntemi ininal, Avrupa ve 'nun oyun ve espor odaklı en büyük merkezinin ana sponsoru oldu. , 3800 metrekarelik bir alanda, 1600 kişi kapasitesiyle aynı sahnede 100 oyuncu boy gösterebilecek.

  1. 27.2.2020
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