Espor’a 1600 kişilik arena
Türkiye'nin lider yeni nesil ödeme yöntemi ininal, Avrupa ve Ortadoğu'nun oyun ve espor odaklı en büyük merkezinin ana sponsoru oldu. İninal Espor Arena, 3800 metrekarelik bir alanda, 1600 kişi kapasitesiyle aynı sahnede 100 oyuncu boy gösterebilecek.
Türkiye'nin lider yeni nesil ödeme yöntemi ininal, Avrupa ve Ortadoğu'nun oyun ve espor odaklı en büyük merkezinin ana sponsoru oldu. İninal Espor Arena, 3800 metrekarelik bir alanda, 1600 kişi kapasitesiyle aynı sahnede 100 oyuncu boy gösterebilecek.
- 27.2.2020
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Toplam 2
Yorum
şems Arda şimdi nerede?
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Transfer bombası basına sızdı! Derbide onu izlemişler
Toplam 1
Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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