FIFA'nın "Stay and Play" sloganıyla organize ettiği FIFA eNations Cup'ta Türkiye'nin rakipleri belli oldu. Ay-Yıldızlılar 21 Nisan Salı günü başlayacak organizasyonda Romanya, İsrail ve Mısır ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan Salı günü başlayacak organizasyonda milliler, B Grubu'nda Romanya, İsrail ve Mısır ile karşı karşıya gelecek.
43 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek kupada Türkiye'yi A Milli Takım futbolcuları Oğuzhan Özyakup ve Kaan Ayhan ile E-Spor Milli Takımı oyuncuları İsmail Can Yerinde ve Mert Altıntop temsil edecek.
Kupada ilk maçını 21 Nisan Salı günü saat 17.00'de Mısır ile yapacak ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasını aynı gün saat 18.20'de Romanya ile oynayacak. Milliler, gruptaki son mücadelesinde ise 22 Nisan Çarşamba günü İsrail ile karşılaşacak.
Türkiye, grubunu lider tamamlaması durumunda çeyrek finale yükselecek.
- 19.04.2020
- Güncelleme: 19.04.2020 22:03
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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