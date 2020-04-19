FIFA eNations Cup'ta Türkiye'nin rakipleri belli oldu - Son dakika ESPOR haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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eNations Cup'ta 'nin rakipleri belli oldu

FIFA eNations Cup'ta Türkiye'nin rakipleri belli oldu

'nın "Stay and Play" sloganıyla organize ettiği FIFA eNations Cup'ta 'nin rakipleri belli oldu. Ay-Yıldızlılar Salı günü başlayacak organizasyonda Romanya, ve ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Salı günü başlayacak organizasyonda milliler, B Grubu'nda Romanya, ve ile karşı karşıya gelecek.

43 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek kupada Türkiye'yi A futbolcuları ve ile E-Spor Milli Takımı oyuncuları İsmail Can Yerinde ve Mert Altıntop temsil edecek.

Kupada ilk maçını 21 Nisan Salı günü saat 17.00'de Mısır ile yapacak ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasını aynı gün saat 18.20'de Romanya ile oynayacak. Milliler, gruptaki son mücadelesinde ise 22 Nisan Çarşamba günü İsrail ile karşılaşacak.

Türkiye, grubunu lider tamamlaması durumunda çeyrek finale yükselecek.

  1. 19.04.2020
  2. Güncelleme: 19.04.2020 22:03
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