FIFA'daki Messi için babalarının banka hesaplarını boşalttılar!
Özellikle son yıllarda birçok çocuk oyunsever kendini oyuna fazla kaptırıyor. Bu durumdan en çok zarar görenler ise maddi anlamda aileler oluyor. Bugün, bu tarz olaylara bir yenisi daha eklendi. Babalarının kredi kartını alan 4 çocuk, FIFA 19'da 600 euro'dan fazla harcama yaptı. Peki ne için?
İngiltere'de 4 çocuk, FIFA 19'da Messi'yi elde etmek için babalarının kredi kartını kullandı ve 600 euro'dan(4 bin TL) fazla harcama yaptı.
Oyunda en yüksek puana sahip oyuncular arasında yer alan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, FIFA Ultimate Team'de birçok oyuncunun ilgi odağı. Hal böyle olunca çoğu oyuncu bu iki yıldızı elde etmek için oyuna yüklü miktarda para yatırıyor. Yatırdıkları para ile "coin" satın alan oyuncular, paketler alıyor ve yıldız oyuncuları elde etmeye çalışıyor.
FIFA 19'da 94 puana sahip olan Lionel Messi'yi elde etmek isteyen 4 İngiliz çocuk, babalarının kartını ele geçirdi ve 600 euro'dan fazla harcama yaptı. Konuyla ilgili BBC'ye konuşan baba, Thomas Carter, oyuncu paketlerinin satılmasının etik olmadığını, insanları kumar oynamaya yönlendirdiğini söyledi. Ayrıca çocuklarının o kadar para harcamalarına rağmen en sevdikleri oyuncu Messi'yi elde edemediklerini belirtti.
Konuyla ilgili EA Sports'a ulaşmaya çalıştığını söyleyen Carter, firmanın sadece oyun içi alışveriş rehberi göndermekle yetindiğini söyledi.
- 20.07.2019
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Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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