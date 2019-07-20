FIFA'daki Messi için babalarının banka hesaplarını boşalttılar!

İngiltere'de 4 çocuk, FIFA 19'da Messi'yi elde etmek için babalarının kredi kartını kullandı ve 600 euro'dan(4 bin TL) fazla harcama yaptı.

Oyunda en yüksek puana sahip oyuncular arasında yer alan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, FIFA Ultimate Team'de birçok oyuncunun ilgi odağı. Hal böyle olunca çoğu oyuncu bu iki yıldızı elde etmek için oyuna yüklü miktarda para yatırıyor. Yatırdıkları para ile "coin" satın alan oyuncular, paketler alıyor ve yıldız oyuncuları elde etmeye çalışıyor.

FIFA 19'da 94 puana sahip olan Lionel Messi'yi elde etmek isteyen 4 İngiliz çocuk, babalarının kartını ele geçirdi ve 600 euro'dan fazla harcama yaptı. Konuyla ilgili BBC'ye konuşan baba, Thomas Carter, oyuncu paketlerinin satılmasının etik olmadığını, insanları kumar oynamaya yönlendirdiğini söyledi. Ayrıca çocuklarının o kadar para harcamalarına rağmen en sevdikleri oyuncu Messi'yi elde edemediklerini belirtti.

Konuyla ilgili EA Sports'a ulaşmaya çalıştığını söyleyen Carter, firmanın sadece oyun içi alışveriş rehberi göndermekle yetindiğini söyledi.