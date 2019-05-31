PUBG, yaşamına mâl oldu! Heyecanı kalbi kaldırmadı...
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde 16 yaşındaki bir çocuğun aralıksız altı saat boyunca 'PUBG' (PlayerUnknown's Battlegrounds) oynamasının ardından, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirtildi.
Neemuch kentinde yaşayan Furkan Kureyşi adlı çocuk 26 Mayıs'ta evinde öğle yemeğinden sonra, cep telefonunda PUBG adlı oyunu oynamaya başladı. Ailesi, Furkan'ın akşamüstü 19.00 civarında diğer oyunculara bağırarak yere yığıldığını söyledi. O sırada Furkan'ın yanında olan kızkardeşi Fiza Kureyşi, "Kardeşim bazı arkadaşlarıyla PUBG oynuyordu. Birden 'Patlatın! Patlatın!' diye bağırmaya başladı. Sonra kulaklıklarını ve cep telefonunu attı ve 'Sizinle bir daha oynamayacağım. Sizin yüzünüzden kaybettim' diye bağırdı" ifadelerini kullandı.
Daha sonra fenalaşan Furkan'ın hemen hastaneye götürüldüğü ancak yolda yaşamını yitirdiği belirtildi.
"ADRENALİN ARTIŞI KALP KRİZİNE YOL AÇMIŞ OLABİLİR"
Ailesinin, Furkan'ın yüzücü olduğunu ve sağlık sorunu bulunmadığını söylediğini vurgulayan Jain, "Oyunun heyecanı adrenalin seviyelerinde büyük bir artışa, bu da kalp krizine yol açmış olabilir" diye konuştu.
- 31.05.2019
- Güncelleme: 31.05.2019 16:05
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Eski yıldızlar geri dönsün
Toplam 2
Yorum
ahmet cenk fabri ve marcelo belki dönebilir ama taliscayı alabilecek bütcemiz olduğunu sanmıyorum çin kulübü bonservisine 18 milyon euro ödedi
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Bir PFDK klasiği!
Toplam 1
Yorum
maho bu federasyon tam bir Trabzon düşmanı
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Galatasaray'da Mbaye Diagne gemileri yaktı
Toplam 2
Yorum
10ur Juventus un J sini göremezsin sen. Galatasarayım zararına da olsa bu adamı derhal satmalıdır. 5,10 neyse kaptır gitsin. Bu adam topçu değil.
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