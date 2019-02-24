Fortnite Dünya Kupası 30 milyon dolarlık ödül havuzuyla geliyor

İlk duyurusu geçen yıl yapılan Fortnite Dünya Kupası, 13 Nisan'dan 16 Haziran'a kadar sürecek 10 haftalık Çevrimiçi Açık elemeler ile başlayacak. Elemelerin her haftasında gerekli koşulları* sağlayan oyuncular 1.000.000 dolarlık ödül havuzu için yarışacaklar.



Dünyanın her yerindeki Fortnite oyuncularına açık olan elemeler sonucunda en iyi 100 Tekli oyuncusu ve en iyi 50 İkili takımı 26-28 Temmuz'da New York'ta düzenlenecek 30 milyon dolar ödül havuzlu Fortnite Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. PlayerBros'un haberine göre; Dünya Kupası'na katılan her bir oyuncu en az 50.000 dolar kazanmayı garantilerken, Fortnite Dünya Kupası Tekli Şampiyonu olmayı başaran oyuncu 3 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olacak.



Epic Games, battle royale dışında bir şeyler arayan oyuncuları da unutmamış. Fortnite Dünya Kupası Finalleri boyunca pek çok değişik ve eğlenceli etkinlik farklı mod ve formatlarla oyuncuların karşısında olacak. Ayrıca hem bizzat Dünya Kupası'na katılan hem de eğlenceye evlerinden ortak olan oyuncular için daha pek çok sürpriz bulunuyor.