Zula kadın oyuncuları için turnuva düzenliyor
Zula, Dünya Kadınlar Günü şerefine kadınlara özel bir turnuva yapıyor.
"BU TURNUVADA KADINLAR OYNUYOR, ERKEKLER İZLİYOR!" sloganıyla yola çıkan Zula, esporda kadın gücünü göstermek için kadın oyuncularına bir etkinlik düzenliyor. 9 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü şerefine Nonstop Zula Espor Merkezi'nde düzenlenecek olan etkinlikte kadın oyuncular koltukta olurken, erkek oyuncular ise onları izleyecek.
BU TURNUVADA KADINLAR OYNUYOR, ERKEKLER İZLİYOR!— Zula (@ZulaTurkiye) 18 Şubat 2019
Esporda kadın gücünü göstermek için Zula kolları sıvadı! Dünya Kadınlar Günü şerefine 9 Mart'ta Nonstop'tayız!
Bu sefer oyuncu koltuklarına kadınlar oturuyor!
Zula Kadınlar Turnuvası'nda #hedefeodaklan pic.twitter.com/Icg2dDuOkz
- 21.2.2019 02:03
-
Akhisarspor'dan Yılmaz Vural hamlesi!
Toplam 3
Yorum
Sacit Akhisar Yılmaz için son şans ya devam ya tamam küme düşerse hoca futbolun dışında başka işler yapsın saha dışı hareketleri prim yapar
-
Derbi öncesi Beşiktaş'a şok!
Toplam 5
Yorum
John Slaven biliç gelirse takımın borcu varyetleri yetmez arka bahçe Veli Aras mitroviç yüklü dövizler dolar
-
Nazilli Belediyespor deplasmanda güldü
Toplam 1
Yorum
zorro yazın hakeme tepkileri de, 2 net penaltıyı, 5 metreden ofsaytı hatta oyuncu atmak istemedi golü. ama hakem oyna dedi at golünü dediğini de y
Zula kadın oyuncuları için turnuva düzenliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.