Zula kadın oyuncuları için turnuva düzenliyor

"BU TURNUVADA KADINLAR OYNUYOR, ERKEKLER İZLİYOR!" sloganıyla yola çıkan Zula, esporda kadın gücünü göstermek için kadın oyuncularına bir etkinlik düzenliyor. 9 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü şerefine Nonstop Zula Espor Merkezi'nde düzenlenecek olan etkinlikte kadın oyuncular koltukta olurken, erkek oyuncular ise onları izleyecek.

BU TURNUVADA KADINLAR OYNUYOR, ERKEKLER İZLİYOR!



Esporda kadın gücünü göstermek için Zula kolları sıvadı! Dünya Kadınlar Günü şerefine 9 Mart'ta Nonstop'tayız!

Bu sefer oyuncu koltuklarına kadınlar oturuyor!

Zula Kadınlar Turnuvası'nda #hedefeodaklan pic.twitter.com/Icg2dDuOkz — Zula (@ZulaTurkiye) 18 Şubat 2019