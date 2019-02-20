Zula kadın oyuncuları için turnuva düzenliyor
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Zula kadın oyuncuları için turnuva düzenliyor

Zula kadın oyuncuları için turnuva düzenliyor

Zula, şerefine kadınlara özel bir turnuva yapıyor.

"BU TURNUVADA KADINLAR OYNUYOR, ERKEKLER İZLİYOR!" sloganıyla yola çıkan Zula, esporda kadın gücünü göstermek için kadın oyuncularına bir etkinlik düzenliyor. 9 Mart'ta şerefine Nonstop Zula Espor Merkezi'nde düzenlenecek olan etkinlikte kadın oyuncular koltukta olurken, erkek oyuncular ise onları izleyecek.

  1. 21.2.2019 02:03
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