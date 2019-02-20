Twitch Prime bedava Apex Legends paketleri dağıtıyor
20 Şubat 2019, Çarşamba
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bedava paketleri dağıtıyor

Twitch Prime bedava Apex Legends paketleri dağıtıyor

bu sefer de bedava paketleri dağıtıyor.

bedava paketlerini duyurdu. Daha önce Fortnite, PUBG ve League of Legends oyun içi içeriklerini bedava olarak sunan Twitch Prime, şimdi de bedava Apex Legends paketleri dağıtıyor. 5 adet Apex Legends paketi ve 1 adet Efsanevi Omega Point Pathfinder kostümünü almak için yapmanız gerekenler çok basit.

Bedava Apex Legends paketlerine ve Pathfinder kostümüne sahip olmak için şu adımları takip edebilirsiniz:Twitch Prime ile bedava Apex Legends paketleri nasıl alınır?

1) Twitch Prime hesabı oluştur
Ücretsiz deneme süreni buradan başlatarak Twitch Prime üyesi ol. Eğer zaten Twitch Prime üyesiysen bir sonraki adıma geç.

2) Apex Legends ücretsiz deneme paketini al
Buradan Apex Legends'ı bulup, altındaki "Ücretsiz denemeye başlayın" butonuna tıkla.

3) Teklifi al
Ardından önüne çıkan sayfadan "Claim now" butonuna tıkla.


Twitch Prime'a üye olurken verdiğiniz kredi kartı bilgileri ve onayı iptal etmezseniz, Amazon aylık olarak Prime ve Amazon Prime üyeliklerinin ücretlerini sizden kesmeye devam eder. Bu yüzden 7 günlük deneme süreniz bitmeden bu aboneliği iptal etmeyi unutmayın!

  1. 21.2.2019 02:02
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