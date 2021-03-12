BB Erzurumspor'un yüzü Trabzonspor’a karşı gülmüyor

BB Erzurumspor Süper Lig'in 30. hafta müsabakasında Pazar günü saat 16.00'da Kazım Karabekir Stadyumunda Karadeniz ekibi Trabzonspor'u ağırlayacak. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Dadaşlar bu müsabakada sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. Mavi-Beyazlı ekipte Manuel Da Costa ve Johanna Omolo kart cezalısı oldukları için mücadelede yer alamayacak.



10 MAÇTA SADECE 1 BERABERLİK

Öte yandan Dadaşlar Karadeniz ekibine karşı 2000 sezonundan berri Ligde ve Türkiye Kupasında karşılaştığı son 10 maçta sahadan 9 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Dadaşlar eğer bu maçta sahadan 3 puanla ayrılırsa 10 maç sonra Trabzonspor'a karşı ilk galibiyetini almış olacak. Ayrıca Süper Lig'in ilk devresinde Trabzon'da oynanan müsabakayı da Karadeniz ekibi 1-0 kazanmıştı.

Müsabaka öncesi BB Erzurumspor 26 puanla 19.sırada yer alırken Trabzonspor ise 51 puanla 4.sırada bulunuyor.