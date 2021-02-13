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Dadaş fırtınası

Haftanın açılış maçında ’a konuk olan Dadaşlar, ikinci yarıda Aatif ve Oltan’ın golleriyle sonuca gitti. Marius Sumudica yine galibiyet alamadı

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 22:55 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Dadaş fırtınası
, yönetiminde çıkışını sürdürüyor... Fenerbahçe yenilgisinden sonra ligde çıktığı 7 maçında da bileği bükülmeyen Dadaşlar, 25'inci haftanın açılış maçında konuk olduğu 'u Aatif ve Oltan'ın golleriyle yenerek 3 puanın sahibi oldu: 2-0. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 67. dakikasında , Erzurum'u öne geçirdi: 0-1. Son dakikalarda oyuna giren Emrah-Oltan ikilisi, galibiyeti perçinledi: 0-2.


25. Haftanın açılış karşılaşmasında protokol tribününde federasyon yetkilileri de vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile 1. başkanvekili Servet Yardımcı da Çaykur Rizespor ile BB Erzurumspor'un 90 dakikalık mücadelesini tribünden izleyenler arasındaydı.
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