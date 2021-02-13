25. Haftanın açılış karşılaşmasında protokol tribününde federasyon yetkilileri de vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile 1. başkanvekili Servet Yardımcı da Çaykur Rizespor ile BB Erzurumspor'un 90 dakikalık mücadelesini tribünden izleyenler arasındaydı.
Dadaş fırtınası
Haftanın açılış maçında Rizespor’a konuk olan Dadaşlar, ikinci yarıda Aatif ve Oltan’ın golleriyle sonuca gitti. Marius Sumudica yine galibiyet alamadı
BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 22:55 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
25. Haftanın açılış karşılaşmasında protokol tribününde federasyon yetkilileri de vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile 1. başkanvekili Servet Yardımcı da Çaykur Rizespor ile BB Erzurumspor'un 90 dakikalık mücadelesini tribünden izleyenler arasındaydı.