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Dadaşlar iddialı

Karagümrük’e konuk olacak mavi-beyazlılar’ın hocası , “Çalıştığımız her şeyi sahada uygulayarak üç puanla şehrimize dönmek istiyoruz” diye iddialı konuştu.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 22:55 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 06:50
Dadaşlar iddialı

Sahasında Galatasaray'a kaybeden Erzurumspor, bugün Karagümrük deplasmanından galibiyetle dönerek, yenilgiyi telafi etmek istiyor. Ligde 2 maçtır 3 puana hasret kalan Dadaşlar'da teknik direktör , bu maçı, geçen haftanın telafisi olarak gördüklerini belirtip, "Rakibin kim olduğu önemli değil, bizim sahada yapacaklarımız daha önemli. Çalıştığımız her şeyi sahada uygulayarak 3 puanla şehrimize dönmek istiyoruz" dedi.

VARSA YOKSA 3 PUAN
'de artık her takımın yavaş yavaş oturmaya başladığı bir sürece girdiklerinin altını çizen , "Artık yavaş yavaş her takımın oturmaya başladığı bir süreç yaşanıyor. Hala birçok takımın eksikleri var buna biz de dahiliz. Kendi açımızdan baktığımız zaman İstanbul'da rakibimize karşı kazanabilmek adına ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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