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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Dadaş’a sağ açık

Dadaş’a Ganalı sağ açık

Kanatlara takviye arayışını sürdüren Erzurumspor, Norveç ekibi 'den 'un peşinde.

Kanatlara takviye arayışını sürdüren Erzurumspor, Norveç ekibi 'den 'un peşinde. Sözleşmesi bu sezon bitecek 25 yaşındaki sağ açığın kulübüyle görüşmelerini sürdüren , transferde önemli bir mesafe kat etti. Koomson, geçen sezon forma giydiği 18 maçta 8 gol attı.
  1. 7.9.2020
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