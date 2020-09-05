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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Dadaş'ta sevinci

Dadaş'ta Mina sevinci

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un, Yeni Malatya’dan yeni transferi ’nın, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattığı ve takımla çalışmalara başlayacağı bil dirildi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Yeni Malatya'dan yeni transferi 'nın, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattığı ve takımla çalışmalara başlayacağı bil dirildi. 29 yaşındaki Ekvadorlu stoperin, 25 Ağustos'ta yapılan Kovid19 testi pozitif çıkmıştı. Tecrübeli savunmacının, yarın 'a gelerek mavi-beyazlıların kampına katılacağı duyuruldu
  1. 5.9.2020
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