BB Erzurumspor’da Ömer Şişmanoğlu imzayı attı - Son dakika BB Erzurumspor haberleri - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
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’da imzayı attı

BB Erzurumspor’da Ömer Şişmanoğlu imzayı attı

’un ’den ettiği imzayı attı.

1. Lig ekiplerinden 'un 'den ettiği 30 yaşındaki forvet oyuncusu kendisini mavi-beyazlı formaya bağlayan imzayı attı. Şişmanoğlu imzanın ardından Başkan Hüseyin Üneş ile fotoğraf çekildi.

  1. 27.01.2020
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