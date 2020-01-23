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23 Ocak 2020, Perşembe
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Sözeri: Kupa çok önemli

Sözeri: Kupa çok önemli

, "Bizim açımızdan iyi bir tur oldu. 2 maç da güzel geçti. Ligde hedeflerimiz var, ciddi bir kadromuz var. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gidelim istiyoruz. Sahadaki duruşumuz, mücadelemiz ve rakibe saygımızla, bugünkü turun bize yakıştığını düşünüyorum" diye konuştu.

, "Bizim açımızdan iyi bir tur oldu. 2 maç da güzel geçti. Ligde hedeflerimiz var, ciddi bir kadromuz var. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gidelim istiyoruz. Sahadaki duruşumuz, mücadelemiz ve rakibe saygımızla, bugünkü turun bize yakıştığını düşünüyorum" diye konuştu.
  1. 23.1.2020
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