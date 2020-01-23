Sözeri: Kupa çok önemli
Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Bizim açımızdan iyi bir tur oldu. 2 maç da güzel geçti. Ligde hedeflerimiz var, ciddi bir kadromuz var. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gidelim istiyoruz. Sahadaki duruşumuz, mücadelemiz ve rakibe saygımızla, bugünkü turun bize yakıştığını düşünüyorum" diye konuştu.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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