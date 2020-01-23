Dadaş destanı

TFF 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren BB Erzurumspor, Beşiktaş'ı kupadan eledi. Dadaşlar ilk maçı sahasında 3-2 kazanmıştı. Abdullah Avcı ve öğrencilerinin hedefi Vodafone Park'ta Erzurumspor'u mağlup ederek turu atlamaktı. Ancak planlar henüz 30. saniyede suya düştü. Konuk ekip Oltan'ın şok golüyle adeta karşılaşmaya 1-0 önde başladı. Beşiktaş baskısını artırdı. N'Koudou, Diaby ve Umut Nayir ile rakip kaleye yüklenen Kartal eşitlik sayısını 33'te buldu. İyi paslaşmalar sonucunda Diaby arka direkte skoru 1-1 yaptı. Devre bu skorla tamamlandı. BEŞİKTAŞ'TA Abdullah Avcı, 62'de oyuna Burak Yılmaz'ı soktu. Kral 64'te fileleri sarsarak durumu 2-1 yaptı ve turu getirecek skoru takımına kazandırdı. Ancak 67. dakikada Sissoko'nun füze gibi vuruşu ağlarla buluştu: 2-2. Bu andan itibaren moral olarak düşen Beşiktaş karşısında çok daha öz güvenle oynayan Dadaşlar, 72'de Oltan Karakullukçu ile bir gol daha buldu ve Vodafone Park'ta da rakibini 3-2 yendi. 90 dakikanın ardından Erzurumsporlular büyük coşku yaşadı.



KARIUS'A TEPKİ

Beşiktaş'ta hedefteki isimlerin başında Karius vardı. Maç öncesi ısınmaya çıktığında ıslıklanan Karius, top her geldiğinde ve yediği gollerden sonra da protesto edildi. Alman kalecinin, protestolar üzerine tribünlere dönüp gülmesi ise bardağı taşırdı.



CANER, ELNENY'NİN BOĞAZINI SIKTI

Beşiktaş-Erzurumspor maçında siyah-beyazlı futbolcular Caner Erkin ve Mohamed Elneny arasında gerginlik yaşandı. Beşiktaş'ın 3'üncü golü yemesinin ardından iki futbolcu tartışma yaşadı. Mısırlı orta saha oyuncusu, 3'üncü golde rakibini arkasına kaçıran Caner Erkin'e tepki göstererek üstüne geldi. Caner Erkin de Elneny'i boğazından itti. Daha sonra Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirdi. Yenen golün ardından siyah beyazlı taraftarlar da Caner Erkin'i topla her buluştuğunda ıslıklarla protesto etti.



'VAR' ÖFKESİ

Beşiktaş, 38. dakikada Diaby ile bir gol buldu. Ancak hakem Serkan Tokat, VAR hakemi Kaan Numanoğlu'nun tavsiyesiyle pozisyonu inceledi. Ofsayt kararı verdi. Siyahbeyazlılar büyük tepki gösterdi.

NASIL OYNADILAR?



N'KOUDOU

Maçın her anını yaşadı, yaşattı, sol kanatta rüzgar gibi esti. Sahada bir şeyler yapmaya çalışan ender Beşiktaşlılar'dandı. Ama tüm çabası tur için yeterli olmadı.



UMUT NAYİR

Beşiktaş'ı taşıması mümkün değil, gol atmak, kaçırmak ayrı arkadaşın şut atarken duracağın yeri bilmek ayrı. Bilmiyor, öğrenmesi gereken çok şey var.



DIABY

İstediği boş alanları buldu buna rağmen bir türlü beklenen oyununu sergileyemedi. Bu haliyle hiç çekilmiyor. Gol atmasında rağmen, performansıyla takımın kötülerinden biri oldu.



KARIUS

Beşiktaş kalesinde kesinlikle güven vermiyor. İsmi ve cismi sahada ama aklı başka yerlerde gibi... Yine çuvalladı. Bu sezonu bile zor tamamlar.



OĞUZHAN

Çok kötüydü ve Abdullah Avcı bunu ancak maçın sonlarına doğru fark etti... Daha doğrusu taraftar yuhaladı, Avcı uyandı. Nasıl düzelmiyor, anlamak mümkün