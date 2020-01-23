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23 Ocak 2020, Perşembe
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Avcı: Taraftar haklı

Avcı: Taraftar haklı

Vodafone Park’ta yine istifaya çağrılan , “Taraftar haklı. Belki yönetim toplantı yapmak isteyecek. Düşüneceğiz” diye konuştu.

şok yenilginin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Sonuç için "Son derece üzüntülü bir durum" diyen Avcı, tribünlerin istifa çağrısıyla ilgili "Taraftarın tepkisi gayet normal. Taraftar haklı. Skor, oyun, aksiyon bekler. Düşüneceğiz, genel bir değerlendirme yapacağız" dedi. Avcı şöyle konuştu: "Maç bitti, şu anda her şey sıcak. Tesise geçeceğim, oyun, oyuncu, neler yapılacak... Belki yönetim toplantı yapmak isteyecek, belki biz isteyeceğiz. Beşiktaş geçen sezon da cezadan dolayı kupada yoktu. Geçen sezon da yine ligin son 6 haftasına girildiğinde 11 puan gerideydi. Belki doğru bir kıyaslama değil ama ikinci yarı başlarken yaşanan sorunlar var. Şu anda ne söylesem gerçekçi olmayacak. İyi gitmeyen, üzüntü verici bir durum var."
  1. 23.1.2020
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