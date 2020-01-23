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23 Ocak 2020, Perşembe
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Yıldız kızlardan büyük jest

Yıldız kızlardan büyük jest

, örnek bir davranışa imza attı. Siyah- beyazlılar, rakibi sahaya 9 kişi çıkınca kendileri de 2 futbolcusunu kenara alıp 9 kişi ile oynayarak fairplay örneği sergiledi.

, örnek bir davranışa imza attı. Siyah- beyazlılar, rakibi sahaya 9 kişi çıkınca kendileri de 2 futbolcusunu kenara alıp 9 kişi ile oynayarak fairplay örneği sergiledi. Mücadeleye 11 kişi başlayamayan Sarıyer Maden Gençlikspor, sahaya 9 futbolcu ile çıkınca, siyah-beyazlılar da müsabakaya 9 kişi başladı. Karşılaşmayı ise Beşiktaş 12-0'lık skorla kazandı.
  1. 23.1.2020
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