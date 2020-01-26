İşte Göztepe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, 2020 yılında çıktığı 3 maçta henüz galibiyet alamadı. Yılın ilk maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor ile yapan siyah-beyazlı ekip, rakibine deplasmanda 3-2 yenildi. Ligde Sivasspor'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, BB Erzurumspor ile oynadığı rövanş mücadelesini de 3-2 kaybetti. Ligde üst sıraları zorlayan Göztepe ile zor günler geçiren Beşiktaş'ın kritik karşılaşmasının muhtemel 11'leri ise şöyle...