İşte Göztepe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı. Ligin ikinci yarısına Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan siyah-beyazlı takım, Göztepe'nin açılışını bugün yapacağı yeni stadında 3 puan arayacak. İşte zorlu karşılaşmayla ilgili dikkat çeken notlar ve maçın muhtemel 11'leri...
Siyah-beyazlı ekip, teknik ve performans uzmanı Gökhan Keskin ve antrenör Şenol Fidan yönetiminde bugünkü karşılaşmaya çıkacak. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Muhammed Elneny, bugünkü karşılaşmada görev alamayacak. Mısırlı oyuncunun dışında tedavilerine devam edilen Dorukhan ve Lens ile birlikte sakatlıkları bulunan Ljajic ve Rebocho da, Göztepe deplasmanına götürülmediler.
Beşiktaş, 2020 yılında çıktığı 3 maçta henüz galibiyet alamadı. Yılın ilk maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor ile yapan siyah-beyazlı ekip, rakibine deplasmanda 3-2 yenildi. Ligde Sivasspor'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, BB Erzurumspor ile oynadığı rövanş mücadelesini de 3-2 kaybetti. Ligde üst sıraları zorlayan Göztepe ile zor günler geçiren Beşiktaş'ın kritik karşılaşmasının muhtemel 11'leri ise şöyle...