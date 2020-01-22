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Caner ve Elneny arasında gerginlik!

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun rövanşında BB Erzurumspor ile oynadığı maçta siyah beyazlı futbolcular Caner Erkin ve Mohamed Elneny arasında gerginlik yaşandı.

Giriş: 22.01.2020 22:26 Güncelleme: 22.01.2020 23:19

Beşiktaş'ın 3'üncü golü yemesinin ardından iki futbolcu tartışma yaşadı. Mısırlı orta saha oyuncusu, 3'üncü golde rakibini arkasına kaçıran Caner Erkin'e tepki göstererek üstüne geldi. Caner Erkin de Elneny'i boğazından itti. Daha sonra Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirdi.



Yenen golün ardından siyah beyazlı taraftarlar da Caner Erkin'i topla her buluştuğunda ıslıklarla protesto etti.

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