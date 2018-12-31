Erzurumspor tribünü doldurdu

Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor'u taraftarı yalnız bırakmadı. Dadaş, ilk yarıda 2'si kupa olmak üzere, toplamda 11 maça ev sahipliği yaptı. Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki bu müsabakaları 101 bin 280 ev sahibi ve 2 bin 572 misafir seyirci olmak üzere toplamda 103 bin 852 seyirci izledi.