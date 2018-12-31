Erzurumspor tribünü doldurdu
Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor'u taraftarı yalnız bırakmadı.
Süper Lig'in yeni takımı Erzurumspor'u taraftarı yalnız bırakmadı. Dadaş, ilk yarıda 2'si kupa olmak üzere, toplamda 11 maça ev sahipliği yaptı. Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki bu müsabakaları 101 bin 280 ev sahibi ve 2 bin 572 misafir seyirci olmak üzere toplamda 103 bin 852 seyirci izledi.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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