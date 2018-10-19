Fırtına’ya gözdağı – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Fırtına’ya gözdağı

    Fırtına’ya gözdağı

    Erzurumspor’da , son 2 maçını kazanan ’a teslim olmayacaklarını vurguladı. Tecrübeli hoca, “Her türlü puana ihtiyacımız var” dedi.

    'de ilk galibiyetini milli aradan önce Alanya karşısında alan Erzurumspor, bu seriyi Trabzon deplasmanında da sürdürmek istiyor. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini söyleyen teknik direktör , "Yine son haftalarda form grafiği, oyun anlayışı yükselen bir takıma karşı oynayacağız. Şu an oyun anlayışımız yeterli değil, zamana ihtiyacımız var. Trabzon'a giderken tek düşüncemiz alacağımız puanlar. Şu an her türlü puana ihtiyacımız var. Deplasmanda bir oyun anlayışımız var, alacağımız puanların olduğunu bilen bir takımız" dedi. Takımdaki sakat futbolcuların Dadaş'ı olumsuz yönde etkilediğinin altını çizen Özdilek, sakatlığı bulunan Egemen, Khubulov, Munsy ve Kone'nin büyük bir ihtimalle maçı kadrosunda yer alacağını söyledi.

    1. 19.10.2018
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