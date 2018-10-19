Fırtına’ya gözdağı
Erzurumspor’da Mehmet Özdilek, son 2 maçını kazanan Trabzonspor’a teslim olmayacaklarını vurguladı. Tecrübeli hoca, “Her türlü puana ihtiyacımız var” dedi.
Süper Lig'de ilk galibiyetini milli aradan önce Alanya karşısında alan Erzurumspor, bu seriyi Trabzon deplasmanında da sürdürmek istiyor. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini söyleyen teknik direktör Mehmet Özdilek, "Yine son haftalarda form grafiği, oyun anlayışı yükselen bir takıma karşı oynayacağız. Şu an oyun anlayışımız yeterli değil, zamana ihtiyacımız var. Trabzon'a giderken tek düşüncemiz alacağımız puanlar. Şu an her türlü puana ihtiyacımız var. Deplasmanda bir oyun anlayışımız var, alacağımız puanların olduğunu bilen bir takımız" dedi. Takımdaki sakat futbolcuların Dadaş'ı olumsuz yönde etkilediğinin altını çizen Özdilek, sakatlığı bulunan Egemen, Khubulov, Munsy ve Kone'nin büyük bir ihtimalle Trabzonspor maçı kadrosunda yer alacağını söyledi.
- 19.10.2018
- Galatasaray'ın Bursaspor karşısındaki ilk 11'i
- Erol Kaynar: Fenerbahçe'de kriz iyi yönetilemedi
- Samet Aybaba: Maçı yönetenlerin sizin aleyhinize bulunmaması lazım
- Abdullah Ercan: Beşiktaş'ın elinde Galatasaray'da ve Fenerbahçe'de olmayan çok iyi oyuncular var
- Abdullah Ercan: Ozan Kabak yakın gelecekte A Milli takımın bir numaralı stoperi olur
-
Galatasaray-Schalke 04 maçının biletleri satışa çıktı
Toplam 1
Yorum
seyirci fb nin gs yi yennerek prestij kazanmasın
-
Galatasaray Kulübünden üyelik açıklaması
Toplam 1
Yorum
gercek Galatasaray Lisesi öğrencileri ve mezunları bu kulübün en müstesna insan kaynağını oluşturmaktadır.Lisedir Galatasaray..
-
Galatasaray'da Onyekuru, Belhanda ve Rodrigues Bursaspor maçında yok
Toplam 1
Yorum
CELAL MUSLERA MARIANO MAICON OZAN OMER FERNANDO NDIYAE FEGHOLI MUGDAT SINAN EREN
Fırtına’ya gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.