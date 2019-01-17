Australian Open: Serena beats Bouchard in 2nd round
17 Ocak 2019, Perşembe
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: Serena beats Bouchard in 2nd round

Australian Open: Serena beats Bouchard in 2nd round

defeats Canada's in two straight sets

on Thursday defeated Canada's in two straight sets to reach the third round at the .
The 16th-seeded American had a 6-2, 6-2 victory over the 2014 Wimbledon finalist Bouchard in the second round.
Venus Williams has also made it to the third round and will face number one seeded Simona Halep.

  1. 17.1.2019 19:01
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