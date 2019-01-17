Australian Open: Serena beats Bouchard in 2nd round
Serena Williams defeats Canada's Eugenie Bouchard in two straight sets
Serena Williams on Thursday defeated Canada's Eugenie Bouchard in two straight sets to reach the third round at the Australian Open.
The 16th-seeded American had a 6-2, 6-2 victory over the 2014 Wimbledon finalist Bouchard in the second round.
Venus Williams has also made it to the third round and will face number one seeded Simona Halep.
- 17.1.2019 19:01
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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