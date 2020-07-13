Ankaragucu gets lone goal in 1-0 win over Galatasaray
Galatasaray extended their poor form in the league over the 1-0 loss to MKE Ankaragucu in the capital Ankara.
Ankaragucu's Argentine midfielder Oscar Scarione scored the winning goal from the penalty spot in the 62nd minute at Eryaman Stadium.
So, Galatasaray was unable to win for eight matches in the league. The Lions, who have already thrown in the towel, got their last win on March 1 by 3-0 against Genclerbirligi.
They were one of the title contenders in the league at the time. But after that win, Galatasaray had four draws and four losses.
Galatasaray had 52 points in 32 games to be in the fifth spot in standings.
Despite the win, Ankaragucu were still in last place with 29 points.
- 13.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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