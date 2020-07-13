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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Ankaragucu gets lone goal in 1-0 win over

Ankaragucu gets lone goal in 1-0 win over Galatasaray

extended their poor form in the league over the 1-0 loss to MKE Ankaragucu in the capital .

Ankaragucu's Argentine midfielder scored the winning goal from the penalty spot in the 62nd minute at Eryaman Stadium.

So, was unable to win for eight matches in the league. The Lions, who have already thrown in the towel, got their last win on March 1 by 3-0 against Genclerbirligi.

They were one of the title contenders in the league at the time. But after that win, Galatasaray had four draws and four losses.

Galatasaray had 52 points in 32 games to be in the fifth spot in standings.

Despite the win, Ankaragucu were still in last place with 29 points.

  1. 13.07.2020
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