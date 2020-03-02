Galatasaray ease past Genclerbirligi in Turkish Super League - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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ease past Genclerbirligi in League

Galatasaray ease past Genclerbirligi in Turkish Super League

Lig title contenders thrashed Genclerbirligi 3-0 on Sunday to gain their eighth consecutive victory in the league.

Dutch defender struck the opening goal to give his team an early lead in the third minute of the match. Colombian forward doubled his team's lead in the 33th minute and the first half ended 2-0 for the home team.

Falcao scored his second goal in the 68th minute and the Lions earned a comfortable win at the Istanbul's Turk Telekom Stadium, 3-0.

High-flying gained their eight straight victory and won their all matches in the second half of the Super Lig.

TITLE RACE INTENSIFIES IN SUPER LEAGUE

In another Sunday's clash, Demir Grup had a critical win for the title race in the league after beating Ankaragucu 3-0 in . Hakan Ozmert, Mert Hakan Yandas and Mustapha Yatabare were scorers for Sivasspor over Ankaragucu. Title race intensifies in the Super Lig while the leaders Trabzonspor are followed by Galatasaray and Sivasspor.

These three teams each collected 48 points.

Another title contenders Medipol Basaksehir will face FK at home on Monday.

SUNDAY RESULTS IN SUPER LEAGUE:

Yukatel Denizlispor - BtcTurk : 2-0

Ankaragucu - Demir Grup Sivasspor: 0-3

Galatasaray - Genclerbirligi: 3-0

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  1. 02.03.2020
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