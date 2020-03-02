Galatasaray ease past Genclerbirligi in Turkish Super League
Turkish Super Lig title contenders Galatasaray thrashed Genclerbirligi 3-0 on Sunday to gain their eighth consecutive victory in the league.
Dutch defender Ryan Donk struck the opening goal to give his team an early lead in the third minute of the match. Colombian forward Radamel Falcao doubled his team's lead in the 33th minute and the first half ended 2-0 for the home team.
Falcao scored his second goal in the 68th minute and the Lions earned a comfortable win at the Istanbul's Turk Telekom Stadium, 3-0.
High-flying Galatasaray gained their eight straight victory and won their all matches in the second half of the Super Lig.
TITLE RACE INTENSIFIES IN SUPER LEAGUE
In another Sunday's clash, Demir Grup Sivasspor had a critical win for the title race in the league after beating Ankaragucu 3-0 in Ankara. Hakan Ozmert, Mert Hakan Yandas and Mustapha Yatabare were scorers for Sivasspor over Ankaragucu. Title race intensifies in the Super Lig while the leaders Trabzonspor are followed by Galatasaray and Sivasspor.
These three teams each collected 48 points.
Another title contenders Medipol Basaksehir will face Gaziantep FK at home on Monday.
SUNDAY RESULTS IN SUPER LEAGUE:
Yukatel Denizlispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-0
Ankaragucu - Demir Grup Sivasspor: 0-3
Galatasaray - Genclerbirligi: 3-0
- 02.03.2020
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Yorum
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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