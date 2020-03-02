Fenerbahce part ways with coach Ersun Yanal - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahce part ways with coach Ersun Yanal

Fenerbahce part ways with coach

Fenerbahce part ways with coach Ersun Yanal

club Fenerbahce on Sunday parted ways with head coach over the club's poor performance in recent weeks.

Yanal's contract ended with mutual consent following his request, the club said in a statement on its website.

Fenerbahce will face in the Turkish Cup semi-final match -- Yanal's last match at the helm -- on Tuesday.

The football club, whose name comes from Fenerbahce neighborhood of Istanbul, have gone winless in the last five league matches, and currently rank on the 7th place with 39 points.

haberin devamı

  1. 02.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahce part ways with coach Ersun Yanal haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN