Fenerbahce part ways with coach Ersun Yanal
Turkish Super Lig club Fenerbahce on Sunday parted ways with head coach Ersun Yanal over the club's poor performance in recent weeks.
Yanal's contract ended with mutual consent following his request, the club said in a statement on its website.
Fenerbahce will face Trabzonspor in the Turkish Cup semi-final match -- Yanal's last match at the helm -- on Tuesday.
The football club, whose name comes from Fenerbahce neighborhood of Istanbul, have gone winless in the last five league matches, and currently rank on the 7th place with 39 points.
- 02.03.2020
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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