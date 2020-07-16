Porto clinches Portuguese title with win over Sporting
Porto clinched its second Portuguese league title in three seasons Wednesday by beating Sporting Lisbon 2-0.
Porto won the Portuguese Primeira Liga title after defeating Sporting Lisbon 2-1 late Wednesday.
Porto sealed a victory with Danilo and Moussa Marega's goals over Sporting Lisbon at Estadio do Dragao. Porto increased their points to 79 as they secured their 29th Primeira Liga title with two games remaining in the 2019-2020 season.
- 16.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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