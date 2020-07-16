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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Porto clinches Portuguese title with win over Sporting

Porto clinches Portuguese title with win over Sporting

Porto clinched its second Portuguese league title in three seasons Wednesday by beating 2-0.

Porto won the Portuguese title after defeating 2-1 late Wednesday.

Porto sealed a victory with Danilo and Moussa Marega's goals over Sporting Lisbon at Estadio do Dragao. Porto increased their points to 79 as they secured their 29th Primeira Liga title with two games remaining in the 2019-2020 season.



  1. 16.07.2020
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