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17 Haziran 2019, Pazartesi
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appoints Sarri as new coach

Juventus appoints Sarri as new coach

2019 winner signs 3-year deal with .

Italian football powerhouse has hired as their new coach, the club said on Sunday.

Juventus stated on its website that Sarri, 60, was hired as coach under a three-year deal running through June 30, 2022.

"And now the adventure begins for him in Turin: welcome to Juventus!" the club added.

Sarri returned to after spending one season with English club , where he lifted the trophy in May 2019 in Baku, Azerbaijan.

This cup is Sarri's only major trophy win.

Before his one-year spell with the London giants, Sarri coached Italy's from 2015 to 2018.

  1. 17.06.2019
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