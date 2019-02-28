Barcelona defender pledges future to his club
28 Şubat 2019, Perşembe
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defender pledges future to his club

Barcelona defender pledges future to his club

's left back Alba agrees to renew contract with his club until 2024.

panish football giants agreed to renew its deal with until 2024, the club said on Thursday.

Barcelona and left back Alba, 29, agreed to ink a new deal for the next five seasons with a buyout clause amounted to 500 million euros ($569.2 million), Spain's top-tier team announced on website.

Having joined Barcelona from in July 2012, Alba won 14 titles with Barca --including four La Liga titles -- and is now spending his seventh season with this club.

In 2015, Alba lifted the Champions League title.

The Spanish international scored 14 goals in 282 Barcelona appearances.

  1. 28.02.2019
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