FIFA head Infantino set for reelection in June
06 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

head Infantino set for reelection in June

FIFA head Infantino set for reelection in June

Election to be held on June 5 in Paris

IFA President is set to serve a second term after being the only standing candidate in the election in June this year.
"Following the call for election issued by the Council on 10 June 2018, FIFA's member associations have proposed, in due time and form, the following candidate for the presidential election to take place at the 69th FIFA Congress in Paris on 5 June 2019: Mr. Gianni Infantino," FIFA said Wednesday.
The head of football's world governing body succeeded in February 2016.

  1. 6.2.2019 18:18
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FIFA head Infantino set for reelection in June haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN