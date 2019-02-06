FIFA head Infantino set for reelection in June
Election to be held on June 5 in Paris
IFA President Gianni Infantino is set to serve a second term after being the only standing candidate in the election in June this year.
"Following the call for election issued by the FIFA Council on 10 June 2018, FIFA's member associations have proposed, in due time and form, the following candidate for the presidential election to take place at the 69th FIFA Congress in Paris on 5 June 2019: Mr. Gianni Infantino," FIFA said Wednesday.
The head of football's world governing body succeeded Sepp Blatter in February 2016.
- 6.2.2019 18:18
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
FIFA head Infantino set for reelection in June haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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