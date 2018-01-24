CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    signs Brazilian star

    Sivasspor signs Brazilian star Robinho

    33-year-old left-winger says joining is 'right step' for him

    Brazilian left-winger Robson de Souza, commonly known as , signed with Turkish Super Lig side Demir Grup on Tuesday on a free transfer.

    Sivasspor held a signing ceremony for the 33-year-old left winger, who played for big teams in his career, such as Real Madrid, Manchester City and AC Milan.

    Speaking at the airport in Sivas, Robinho said: "I am very happy. I think this is the right step for me. I am looking forward to joining the club."

    Robinho later passed a medical test carried out at the Medicana hospital.

    The footballer appeared in 99 matches for the Brazilian national team, in which he scored 23 goals.

    1. 24 January 2018, Wednesday
    2. Modified: 09:42
    Tags:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivasspor signs Brazilian star Robinho haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN