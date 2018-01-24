33-year-old left-winger says joining Sivasspor is 'right step' for him
Brazilian left-winger Robson de Souza, commonly known as Robinho, signed with Turkish Super Lig side Demir Grup Sivasspor on Tuesday on a free transfer.
Sivasspor held a signing ceremony for the 33-year-old left winger, who played for big teams in his career, such as Real Madrid, Manchester City and AC Milan.
Speaking at the airport in Sivas, Robinho said: "I am very happy. I think this is the right step for me. I am looking forward to joining the club."
Robinho later passed a medical test carried out at the Medicana hospital.
The footballer appeared in 99 matches for the Brazilian national team, in which he scored 23 goals.
- 24 January 2018, Wednesday
- Modified: 09:42
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Gomis krizi! Rest çekti
Toplam 5
Yorum
akrep Haklısın düşüncende ama yanlış yaptın G.S d e kimin parası kaldı sanıyorduk senin gibi kişilikten bu beklemezdik ama yinede haklısın
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Akbaba zirvesi
Toplam 3
Yorum
fb vermezler bu adamı
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Abou’dan icra takibi
Toplam 3
Yorum
tarık koskoca kulübün kendini küçük düşürmeyi göze almak uğruna ödemek istemediği miktara bakın, şaka gibi..
Sivasspor signs Brazilian star Robinho haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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