Lakers rally to beat Sacramento 121-114
Young Lakers close out game with 18-4 run in 4th quarter, Lebron sits out for 3rd straight game
Los Angeles Lakers defeated Sacramento Kings 121-114 on Sunday evening in the NBA, marking their first victory since Lebron James sat out with a groin injury.
Kentavious Caldwell-Pope scored a season-high 26 points, Josh Hart added 22 as the Lakers closed out the game on a 18-4 run, improving to 21 wins and 16 losses in the season.
Brandon Ingram was also influential in the victory as he scored 21 points, grabbed 7 rebounds and dished out 9 assists.
De'Aaron Fox led Sacramento with 26 points, while Buddy Hield and Bogdan Bogdanovic each scored 21 points in a losing effort.
Here are the scores of Sunday evening:
Orlando Magic - Detroit Pistons: 109-107
Miami Heat - Minnesota Timberwolves: 104-113
Toronto Raptors - Chicago Bulls: 95-89
Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder: 105-103
Portland Trail Blazers - Philadelphia 76ers: 129-95
Los Angeles Lakers - Sacramento Kings: 121-114
- 31.12.2018 15:39
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
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