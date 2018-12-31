Lakers rally to beat Sacramento 121-114
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Lakers rally to beat Sacramento 121-114

Lakers rally to beat Sacramento 121-114

Young Lakers close out game with 18-4 run in 4th quarter, Lebron sits out for 3rd straight game

defeated 121-114 on Sunday evening in the NBA, marking their first victory since sat out with a groin injury.
Kentavious Caldwell-Pope scored a season-high 26 points, Josh Hart added 22 as the Lakers closed out the game on a 18-4 run, improving to 21 wins and 16 losses in the season.
Brandon Ingram was also influential in the victory as he scored 21 points, grabbed 7 rebounds and dished out 9 assists.
De'Aaron Fox led Sacramento with 26 points, while Buddy Hield and each scored 21 points in a losing effort.

Here are the scores of Sunday evening:
- : 109-107
- : 104-113
- : 95-89
- : 105-103
- Philadelphia 76ers: 129-95
Los Angeles Lakers - Sacramento Kings: 121-114

  1. 31.12.2018 15:39
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