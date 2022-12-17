10'ların savaşı

Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasındaki dev final yarın oynanacak. Bu karşılaşmada şüphesiz gözler iki yıldızın üzerinde olacak. Kariyerinin sonlarına yaklaşırken Dünya Kupası'nı kazanmak isteyen Lionel Messi ile gelecekte tahtına aday olan ve üst üste ikinci Dünya Kupası zaferini kovalayan Kylian Mbappe takımlarının en büyük kozu olacak. Turnuvadaki 26. maçına finalde çıkarak en çok forma giyen oyuncu rekorunun sahibi olacak Messi, Katar'da adeta takımını tek başına sırtladı. 6 maçın tamamında sahada kalan süper yıldız, 5 gol ve 3 asistlik performansıyla kupanın en önemli isimlerinden olmayı başardı. Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nın en golcü (9) ismi olan 35 yaşındaki yıldız, ayrıca 5 kupada da asist yapmayı başaran ilk oyuncu unvanını almıştı. 2018 Dünya Kupası'nda olduğu gibi 2022'de de Fransa'nın en önemli hücum ayağı olan 23 yaşındaki Mbappe de takımını finale taşıdı. Forma giydiği 6 karşılaşmada 5 gol ve 2 asistle oynayan genç starın önünde artık sadece Messi'li Arjantin engeli kaldı.

2018'İN RÖVANŞI

2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda son 16 maçında Fransa ile Arjantin karşılaşırken, Mbappe 4-3'lük galibiyetle sahadan mutlu ayrıldı. Messi'nin 2 asistle oynadığı mücadelede, Fransız yıldız 2 gol atmıştı. Messi, bu maçın rövanşını alarak kupayı Arjantin'e getirmeyi her şeyden çok istiyor.

SALGIN SÜRÜYOR

Fransa'da Deschamps, takımda salgın hastalık belirtileri olduğunu söylemişti. Varane ve Konate de kervana katıldı. Durumları henüz netleşmedi.

SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

Arjantin'de Messi ağrıları nedeniyle geçtiğimiz gün yapılan antrenmana katılmamıştı. Yıldızın korkulacak bir sakatlığı bulunmuyor.

MESSI'YE KISITLAMA

Deschamps, Messi için önlem alacaklarını söyledi. Fransız hoca, "Artık bir oyun kurucu, daha özgür. Kısıtlamak 2018'den daha zor" dedi.